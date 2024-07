Monreale, è morto il maître Giovanni Adimino: ha lavorato in ristoranti e resort di lusso

Ristorazione siciliana in lutto per la morte di Giovanni Adimino, maître di sala. Nato a Monreale, aveva 58 anni e da tempo lottava contro una malattia. Il 24 giugno scorso, l'ultimo suo post si Facebook dove appariva allegro, poi il peggioramento delle sue condizioni di salute, il ricovero in ospedale e il coma, fino al decesso. Ha lavorato come maître in numerosi ristoranti, hotel e resort di lusso e ha trasmesso la propria esperienza a tanti ragazzi cuochi. Ha anche collaborato con i principali catering e società di banqueting della Sicilia.

Il presidente dell'associazione Leading Maîtres Association Hotel Restaurant, nel 2013, lo nominò maître effettivo e socio della L.M.A.H.R ed è proprio la sezione palermitana a volerlo ricordare sui social: «Oggi diciamo addio con grande tristezza a un professionista eccezionale e soprattutto a una bellissima persona – sta scritto – ci mancherà il suo sorriso e la sua gentilezza. Ha lasciato un segno profondo in tutti noi e nel mondo della ristorazione siciliana». Negli anni aveva partecipato a numerosi eventi e masterclass dell’associazione.