Il Festino di Palermo, vicolo Brugnò diventa un luogo magico per i pellegrini

La ragazzina tedesca non capisce, «mamma, ma quest’acqua è benedetta?». Nessuno le sa rispondere ma è vero che chiunque entri a Vicolo Brugnò e arriva alla fontanella accanto alla grotta di cartapesta, sotto le immagini della Madonna e di Santa Rosalia, immerge le mani nell’acqua e si fa il segno della croce. Devozione popolare, imitazione, carezza comune? Poco importa, a Palermo la Santuzza riceve tutti, e questi turisti che entrano nella stradina addobbata - che al tramonto diventa un tappeto inestricabile di lucine, un fascino povero e straordinario - si sentono parte per pochi minuti della preghiera collettiva. Che è nata oltre ottant’anni fa, ma realmente nessuno saprebbe dire quando: una o più famiglie che vivevano nei poveri catoi affacciati sul vicolo, hanno iniziato ad addobbare i muri che ancora si appoggiano a Palazzo di Starrabba di Giardinelli. Erano anni in cui si passavano le giornate insieme, le donne al tramonto sedevano all’esterno come in un salotto comunitario (e lo fanno ancora, la seggiolina fuori dalla porta di case di un paio di stanze, immerse nel buio, perché a vicolo Brugnò arriva difficilmente il sole. In compenso c’è il carlino Leo che corre tra le gambe dei visitatori, chiedendo una carezza a ciascuno).