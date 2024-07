Palermo, incontri gratuiti su gravidanza e parto a Villa Serena

Il 30 luglio, a Villa Serena dalle ore 10 alle 12, è in programma il primo di una serie di incontri, voluti e organizzati dalla direzione aziendale della casa di cura palermitana, dedicati alle donne che desiderano avvicinarsi al mondo della gravidanza, che ne stanno vivendo una o che semplicemente nutrono dubbi e curiosità in merito. Nel corso di questi incontri, il personale medico e non medico della clinica, impegnato nella gestione globale di tutte le gravidanze, anche di quelle a rischio, sarà a disposizione per rispondere alle domande sull’intero percorso nascita e sull’assistenza neonatale.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è dedicata all’informazione sulla gravidanza, ed è rivolta anche a chi ancora non avesse deciso di intraprendere questa esperienza, al fine di chiarire i possibili dubbi. Gli incontri prevedono un massimo 20 partecipanti. Le richieste in sovrannumero saranno spostate all’incontro successivo. Per iscriversi, basta inviare una mail a: [email protected]. Sarà mandata una risposta di conferma e inviato un modulo da firmare e consegnare all’inizio dell’incontro. Le domande di partecipazione verranno selezionate in ordine di arrivo.