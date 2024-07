Festeggiato a Bagheria ex carabiniere: ha compiuto 103 anni

Nato a Formia nel 1921, il Vice Brigadiere Pietro Di Russo ha vissuto da Carabiniere i più significativi eventi storici dell’ultimo secolo. Stamattina, a Bagheria, il militare, che negli anni ‘40 del secolo scorso ha prestato servizio da carabiniere in quel territorio, ha festeggiato, il suo 103° compleanno insieme ai colleghi. Per l’occasione, il generale di brigata Luciano Magrini, comandante provinciale di Palermo, con il maggiore Francesco Battaglia, comandante della Compagnia di Bagheria e dal cappellano militare, don Salvatore Falzone, ha letto una lettera di auguri scritta personalmente dal comandante generale dell’Arma Teo Luzi, consegnando a Di Russo una feluca in cristallo.