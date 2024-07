Piccoli esperti di sostenibilità ambientale e sociale al Summer Camp di Palermo

Esperti di sostenibilità ambientale in erba, per un giorno… sull’erba del Parco Villa Tasca di Palermo, per la giornata conclusiva del Summer Camp del progetto «Educare Insieme - Centro aggregativo, giovani in crescita: sosteniamo la sostenibilità», finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale esperti di rilievo nazionale e internazionale accompagnano i piccoli alunni palermitani dell’Istituto comprensivo Pestalozzi Cavour in un percorso verso una consapevolezza autentica e multidisciplinare della sostenibilità ambientale e sociale.

Il campus, realizzato dagli operatori dall’Ats composto dallo stesso istituto scolastico, dalla cooperativa Rinascita e dall’associazione iSuD - information for Sustainable Development, presieduta dall’ingegnere Antonio Covais, ha coronato e rinforzato le attività svolte durante tutta la prima parte dell’anno scolastico con i bambini e gli adolescenti della Pestalozzi Cavour: principalmente - spiega Covais - «continuare a informare e sensibilizzare (learn by doing) per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e sociale in età evolutiva».