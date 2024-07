LivaNova accoglie in visita allo stabilimento di Mirandola gli studenti di Ingegneria Biomedica dell’Università di Palermo

Gli studenti hanno partecipato ad una lezione sul funzionamento del bypass cardiopolmonare e ad un corso sull’impiego di tecniche di virtual prototyping nella progettazione degli ossigenatori. La visita è stata l’occasione anche per poter vedere la nuova macchina cuore-polmone, Essenz, che segna per LivaNova l’inizio di una nuova era della perfusione che pone risalto alla centralità del perfusionista e dei dati clinici che coadiuvano il processo decisionale medico durante le operazioni di chirurgia cardiaca.

LivaNova sostiene fermamente la creazione di una cultura dell’apprendimento continuo, considerandola una responsabilità chiave dell’azienda, e promuove lo sviluppo di competenze trasversali , per offrire opportunità di crescita ai giovani talenti .Quest’anno ha aperto le proprie porte a una delegazione di venti studenti magistrali dell’Università di Palermo in viaggio di istruzione presso la biomedical valley mirandolese.

La visita è stata molto apprezzata dagli studenti palermitani, i quali hanno mostrato molto interesse nel vedere le applicazioni pratiche del proprio corso di studi in un’azienda come LivaNova, leader nella produzione di dispositivi medici, sia monouso che elettromedicali, adatti a eseguire la procedura di bypass cardiopolmonare, offrendo soluzioni complete e integrate.

LivaNova ringrazia tutto il Cross-Functional Team di lavoro che ha organizzato la giornata formativa della delegazione di studenti di Ingegneria Biomedica di Palermo.

