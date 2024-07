Palermo, muore a 50 anni il dj Nandhouse: «Trasmetteva a tutti la sua immensa gioia»

Se n'è andato a 50 anni, Ferdinando Napoli, ma tutti lo conoscevano come Nandhouse, uno dei dj più famosi di Palermo, un artista che era riuscito ad imporsi anche nella capitale mondiale della musica da consolle, ovvero Ibiza. Fatale è stata la dissezione dell'aorta, un problema di salute subdolo e purtroppo quasi sempre mortale. Era andato sotto i ferri per 9 ore, qualche giorno fa, l'intervento era riuscito ma le condizioni erano troppo gravi e purtroppo non si è più risvegliato.

Nandhouse ha cominciato a fare il dj nel 1989. Le sue prime esperienze sono nei club che andavano per la maggiore nel capoluogo siciliano negli anni '90. Nel 1992 comincia a frequentare con assiduità una radio che apre a Nandhouse le porte della movida siciliana e non solo. Dopo qualche anno Nandhouse comincia a prendere il volo, specializzandosi sempre di più sui suoni Underground. Da lì a breve inizia a collaborare con i gruppi siciliani che organizzano eventi in tutta l'isola, affiancando così tutti i DJ's che venivano ospitati in Sicilia, come: Franco Moiraghi, Claudio Coccoluto, Ralf, Lil Louis, Tony Humpries, Frank Knuckles, Roger Sanchez, Tedd Patterson, Luie Vega e molti altri. Oltre ad aver affermato la sua fama di dj rispettato ovunque, anche la sua fama di produttore andava alla grande.