New Martina sbarca a Palermo, in quattromila accolgono l’arrivo della TikToker napoletana

Quasi quattromila persone, per lo più giovanissimi tra gli 8 e i 15 anni con genitori al seguito, oggi hanno letteralmente invaso il centro commerciale Forum di Palermo per l’apertura del terzo punto vendita in Italia di New Martina, la venticinquenne napoletana che “martinizza” i telefoni dei suoi clienti che la seguono su Tik Tok dove ha raggiunto circa otto milioni di follower. Cover, accessori, pellicole e ogni cosa che fa impazzire i giovanissimi. Il tutto arricchito da glitter, effetti reflex e a specchio, ma oggi con una marcia in più: selfie a pioggia, cori da stadio e lacrime, di gioia da un lato (quelli di New Martina che in realtà si chiama Carmen Fiorito) e dall’altro quelle dei più piccoli follower, sfiniti invece dalla stanchezza e dalla calca. La fila per conoscerla si è formata a partire dalle 12,30 del mattino quando l’inaugurazione era in programma per le ore 16. Un elogio, a questo proposito, agli uomini della sicurezza del centro commerciale che con uno spiegamento di forze straordinario, hanno fatto sì che tutto filasse liscio e nessuno si facesse male.