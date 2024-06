È morto Aurelio Conigliaro, imprenditore di Carini che ha avuto successo negli Usa: il cordoglio del sindaco Monteleone

«Ciao Aurelio»: comincia con queste parole il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Carini Giovì Monteleone per dare la notizia della morte di Aurelio Conigliaro, carinese diventato imprenditore di successo negli Stati Uniti. «Apprendo con dolore - scrive il sindaco - che Aurelio Conigliaro ci ha lasciato. Pur essendo consapevole che la terribile malattia che l’aveva colpito non gli avrebbe dato scampo, ho sempre sperato che la sua tenacia e voglia di vivere avrebbe avuto il sopravvento sulla morte».

Così non è stato «e adesso - prosegue Monteleone (nella foto con Congiliaro) - piango non solo un grande nostro concittadino da tanti anni imprenditore di successo in Usa, che aveva uno smisurato amore per la nostra Carini , ma anche un amico che mi ha sempre sostenuto nell’adempimento del mio ruolo, mi ha dispensato preziosi consigli e mi ha costantemente incoraggiato a portare avanti la mia azione amministrativa».