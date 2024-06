Misilmeri piange Domenico Pellegrino, uno dei pilastri della festa di San Giusto: «Se ne va un pezzo di storia del nostro paese»

La comunità di Misilmeri è in lacrime per la scomparsa di Domenico Pellegrino, morto a 81 anni. Viene ricordato come uno dei «pilastri» della storica festa di San Giusto, che si svolge ogni anno ad agosto nel paese alle porte di Palermo. «La storia siamo noi... cantava qualcuno. Ebbene, ci sono persone che lasciano un ricordo indelebile in tutti coloro che li hanno conosciute - scrive Valentino Pietro Sucato -. E quei ricordi spesso diventano storia, magari storia non scritta, ma sempre storia è! Cavalli, passione, corse, San Giusto... tutto sinonimo di festa. Da Domenico Pellegrino, umile nostro concittadino misilmerese, ereditiamo proprio questo messaggio nel giorno in cui all'età di 81 anni lascia i suoi familiari.

«Misilmeri non è Siena - prosegue il messaggio - ma quella corsa era più che un palio! E piazza Comitato era tanto bella come lo è piazza del Campo nella città di Santa Caterina: li ricordiamo tutte quelle emozioni, quelle voci che diventavano urla quando i fantini attraversavano u strittu a chiazza per passare davanti al municipio, alla Chiesa Madre, in una frazione di secondo, in un battito d'ali o forse sarebbe meglio dire di cavalli».