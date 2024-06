Palermo, un tamburo come strumento di riscatto

Uno spettacolo che aveva il sapore della festa: «La voce del tamburo» è stato portato in scena ieri, a Palermo, nel teatro dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini, da 50 studenti felici e applauditi dal pubblico con le lacrime agli occhi. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo del progetto Siae e Mibact dedicato alla musica e alle percussioni, coordinato dai docenti e musicisti della scuola «La Bottega delle Percussioni». «Un progetto che non nasce per caso – spiega la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo - nasce piuttosto dalla consapevolezza che suonare le percussioni in un’orchestra equivale a trovare il proprio spazio, il proprio tempo e suono nell’armonia generale. Ed è metaforico di quello che si prova a fare nella propria vita».