Dopo 21 anni è la Sicilia la regione scelta per offrire il suo olio per la lampada votiva di San Francesco, ad Assisi

Dopo 21 anni la Sicilia è la regione scelta per offrire l’olio che alimenta la lampada votiva che arde giorno e notte ad Assisi sulla tomba di San Francesco patrono di Italia. La celebrazione, che si svolge ogni anno il 4 ottobre, è stata presentata questa mattina a Palazzo d'Orleans, dove erano presenti il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, fra Massimo Travascio, custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e monsignor Antonino Raspanti, presidente della Cesi.

Coinvolgerà l’intera popolazione siciliana con le sue istituzioni civili e religiose: sarà proprio Lagalla ad accendere la lampada, in rappresentanza di tutti i sindaci di Italia. Le chiese dell’Isola doneranno circa mille litri di olio mentre la Presidenza della Regione ha messo a disposizione 20 mila euro per il restauro di due opere all’interno della Basilica, il dipinto a olio su tela raffigurante L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura, e La Madonna sui luoghi della Passione. La scelta che ricade sull’Isola si intreccia con il quarto centenario di Santa Rosalia: per il primo cittadino si tratta di un «meraviglioso intreccio del destino», e con il presidente della Regione Renato Schifani ricorda anche l’eredità lasciata da Biagio Conte: «Ha chiesto la massima attenzione ai poveri - hanno ricordato l’ex presidente del Senato e il sindaco del capoluogo - ed è lo spirito che ci guiderà in questa meravigliosa celebrazione».