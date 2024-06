Palermo perde un pezzo di storia della ristorazione, il Borgo Vecchio piange Pippo Corona

«La famiglia Corona – si legge nel post – informa tutti gli amici di papà che vorranno partecipare ai funerali o assistere alla camera ardente che siamo a casa, alla trattoria Piccolo Napoli, per tutta la giornata di oggi. I funerali saranno domani, alle 11, alla chiesa Santa Lucia di piazzetta della Pace, al Borgo Vecchio. Vi ringraziamo per tutti i messaggi che stiamo ricevendo, siete così tanti che non riusciamo a rispondere. Papà aveva un cuore così grande che vi amava tutti come se foste la sua famiglia. Grazie. I figli Davide e Ylenia. Buon viaggio Papà, bacia la Mamma anche per noi».

Un cuore grande, che da sempre ha accolto con un sorriso gli amici nel suo locale del Borgo Vecchio. Come ricorda Massimo Rizzuto: «Eri un grande veterano della ristorazione, un commerciante di antichi tempi, un amico che accoglieva tutti nel suo habitat lavorativo al Borgo Vecchio di Palermo, come a casa. Sentite condoglianze da parte mia e di tutta l'azienda fattorie Azzolino che si unisce al vostro cordoglio. Quarant’anni di amicizia, di rispetto che non posso dimenticare».

Maria Fatina Spitaleri scrive: «Non so perché ma mi piace pensarti col tuo sorrisetto sotto i baffi, gli occhi lucidi che corri verso Mary, mi piace questo pensiero perché adesso anche tu insieme a lei proteggete Davide Corona e Ylenia Corona come avete sempre fatto. Te ne sei andato di sabato, perché adesso in via straordinaria, proprio come te, il locale sarà chiuso, quel locale a cui tanto tenevi e che non era solo una trattoria ma un via vai di giovani e non, che accorrevano a te e Mary per consigli e per un semplice saluto a voi due che eravate due pilastri ed esempi da seguire. Te ne sei andato il giorno della prima partita dell'Italia agli Europei, beh dopo la tua famiglia e la trattoria è ovvio che veniva il calcio, non c'era domenica che in casa Corona non si respirasse aria di calcio. Allenatore di moltissimi ragazzi che ti adoravano».