I genitori del cantante Fred De Palma a Petralia Soprana: «Che spettacolo i borghi delle Madonie»

C'erano anche i genitori di Fred De Palma, il cantante amato dai giovani, tra i visitatori del Vintage Market Village a Petralia Soprana, evento dove i vecchi oggetti da ammirare possono avere una seconda vita. Una visita inaspettata la loro, in questo viaggio tra passato, memoria e presente, antiquariato, capi e accessori di abbigliamento, oggetti, libri di letteratura antichi. Antonio Palana e Mimma Nicolosi Palana, i genitori di Federico, in arte Fred De Palma, sono venuti da Torino e hanno visitato Petralia Soprana e i paesi delle Madonie per un po' di relax, immersi nella bellezza dei borghi. «Sono felicissima di trovarmi a Petralia Soprana - afferma Mimma Nicolosi Palana - stiamo facendo un viaggio nei borghi di questa splendida isola. Ci piace conoscere posti interessanti. Ne ho sentito parlare di Petralia, ero molto curiosa. Un posto bellissimo, curato, accogliente, molto pulito. Siamo stati a Polizzi e abbiamo visitato questo paese molto bello che ci ha subito travolti di entusiasmo. Siamo rimasti ammaliati da queste strade che raccontano silenzi una storia senza fine. A Polizzi sono stata colpita dalla bellezza del trittico fiammingo in particolare. Sono andata lì appositamente. Ho ammirato l'abito della Madonna Addolorata realizzato da Domenico Dolce che caratterizza la processione del venerdì Santo».

Poi, la visita a Petralia Soprana, racconta con piacere Mimma Nicolosi: «Le chiese, l'architettura e il fascino barocco, predominano su ogni scena. È stata un'ottima scelta quella di venire. Sono dei paesi bellissimi e vanno visitati con una sosta dedicata. C'è un fascino intatto che racconta una storia sempre viva. Io sono una scultrice e amo molto l'arte, mi soffermo sui particolari. L'arte deve nutrirci. Questo ci difende da un mondo che a volte è segnato da tanta tristezza. È così che possiamo salvarci: attraverso l’arte e questa consapevolezza. È giusto che da tutto il mondo venga a vedere luoghi costruiti così in alto che custodiscono tanta bellezza». E Federico Palana, in arte Fred De Palma? «Anche Fred, devo dire che fin da piccolo ha avuto interesse in ogni campo artistico - dice la mamma con una punta di orgoglio -. Ho cercato di inculcargli nell'animo, l'amore per l'arte portandolo a visitare i musei del mondo perché chi si sofferma sa apprezzare la bellezza in ogni semplicità. Chi sa apprezzare, valorizza davvero ogni aspetto della vita. Sono contenta perché devo dire che Fred, Federico per me, è avvenuto su molto bene. È una persona gentile, generosa, ama l'arte e la bellezza. Se il mio Federico verrà a Petralia Soprana, la penserà come me: gli piacerà moltissimo». La coppia, è rimasta nelle strade del Borgo durante il pomeriggio. Hanno scattato diverse foto e provato piacevolezza distendendo lo sguardo in questi luoghi caratteristici dove il tempo sembra essersi fermato. «Siamo contenti di questa visita - conferma Antonio, il papà di Fred, che ha origini siciliane - proseguiremo a visitare Geraci , San Mauro. Pensiamo che anche Gangi è un bel posto che merita delle visite. Sono luoghi da ammirare con calma e tranquillità. Si ritorna consapevoli della bellezza siciliana e soddisfatti».