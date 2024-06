Divertimento e sport, un trionfo di passioni alla festa d'estate al Parco dei Suoni dell'istituto dei ciechi

Una festa per dare il benvenuto alla stagione estiva, con musica, divertimento e tanto sport, quella che si è tenuta stamattina al Parco dei Suoni all’istituto dei ciechi di via Angió a Palermo. Una giornata inclusiva che ha unito tutti, senza differenze né barriere. L'evento è stato organizzato dall’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Palermo e Vivi Sano, l'associazione che gestisce il parco.

Molti hanno avuto modo di conoscere e provare numerose discipline sportive: calcio, tiro con l’arco, tennis tavolo, atletica, pallacanestro, taekwondo e scherma. Una mattinata di gioia che ha permesso a tanti di trascorrere e condividere momenti spensierati, un'occasione di interazione e socialità che i ragazzi che frequentano l'istituto e l'Unione dei ciechi ma anche tanti ragazzi normodotati non si sono fatti scappare. Molti neofiti che non si sono mai avvicinati al mondo dello sport hanno vissuto nuove esperienze e provato l'abbrezza di tenere in mano un arco o calciare un pallone.