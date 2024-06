Come in un film, senza limiti e barriere lo spettacolo al teatro Orione di Palermo

Si sono preparati e hanno dimostrato talento e abilità. Il loro impegno si è trasformato in grandi emozioni e con la loro unicità, hanno dimostrato che un mondo senza limiti e barriere, capace di rispettare tutti e valorizzare le diversità, è possibile. A coordinare le entrate e le uscite è stato Vincenzo Perricone, fondatore del gruppo Siciliando, in veste di presentatore. Hanno dato il loro contributo anche le volontarie Luisa Valenza, Lillina Policardi e Letizia Puleo. Ad immortale i momenti più belli della serata il fotografo Vincenzo Pennino.

Hanno recitato, ballato e cantato, prendendosi la scena e gli applausi meritati dal pubblico. I ragazzi dell’associazione Tuttinsieme, guidata da Rossella Valenza, si sono esibiti al teatro Orione di Palermo nello spettacolo Come in un film. Sul palco, con la direzione artistica di Daniele Restivo e le coreografie di Floriana Scarnò, i protagonisti sono stati Edy, Chiara, Anna, Roberta, Marco, Giuseppe, Matteo, Nicolò, Girolamo, Gabriele e Kevin.

Come in un film è un viaggio attraverso frammenti di film che affrontano temi importanti come il coraggio, l’amore, la forza di credere in sé stessi, l’inclusione e la diversità. «Siamo tutti uguali, imperfetti ma uguali», questo il messaggio dei ragazzi e dei volontari dell’associazione, da sempre impegnata nel sostegno di persone con disagio intellettivo comportamentale, che vogliono tenere alta l’attenzione sul rispetto per ogni diversità in una società che deve essere sempre più inclusiva e solidale. Presente allo spettacolo anche l’assessore comunale al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello, che si è congratulato con i ragazzi bravissimi sul palcoscenico, che hanno dato una lezione di vita a tutti.