Si è spento il fotografo Tony Bruno: nei suoi scatti quarant'anni di storia di Monreale

Monreale perde il suo storico fotografo: Tony Bruno, conosciuto da tutti per avere raccontato quarant'anni di storia della cittadina normanna, è stato stroncato da un infarto. Aveva ottantasette anni. Molto apprezzato e stimato, generazioni di clienti lo ricordano per lo studio che aveva inizialmente aperto in via Venero e, successivamente, in via Agonizzanti.

«Un grande professionista - scrivono sui social - una persona che dell'arte della fotografia aveva fatto la sua ragione di vita. Mancherà a tutta Monreale». Bruno aveva partecipato anche ai cortometraggi di Cinico tv dei registi Ciprì e Maresco, che erano andati in onda anche sui canali della rai negli anni Novanta. Sui social anche le foto che aveva scattato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Decine i messaggi di cordoglio: «Sentite condoglianze alla famiglia, un grande professionista. La nostra famiglia lo ricorda per le sue foto scattate al chiar di luna nella strada di San Martino delle Scale. Riposa in pace».