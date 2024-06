Attività motoria senza barriere nelle scuole, vince l'Istituto Sperone-Pertini di Palermo

Cerimonia di premiazione oggi, 5 giugno, al PalaMangano di Palermo, a conclusione del progetto pilota di attività motoria di tipo inclusivo destinato alle scuole dell’infanzia statali e paritarie di Palermo e provincia per l’anno scolastico 2023-2024 che sta per concludersi.

«Emozioni in movimento: Pappa e Yoyo alla riscossa…» è il titolo della divertente storia creata per i piccoli dai 3 a 5 anni dalle professoresse Claudia Galassi e Stefania Martorana, referenti territoriali di Educazione fisica e sportiva Ambito Territoriale di Palermo dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. La storia che racconta l’amore tra due sorelle, simpatiche ma molto diverse, ha fatto da sfondo integratore a un progetto pilota di attività motoria per promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, compresi quelli con bisogni educativi speciali, utilizzando l’attività motoria come strumento privilegiato per l’apprendimento, per lo sviluppo delle funzioni esecutive e per la promozione delle relazioni positive all’interno del gruppo classe.