Il progetto «Il Riciclo...la carta vincente»: la Rap premia due scuole a Palermo

Sono le scuole Antonino Pecoraro e Rita Levi Montalcini ad aggiudicarsi il premio messo in palio dal progetto Il Riciclo...la carta vincente!, promosso da Rap e condiviso con l'amministrazione comunale. La prima, una scuola media con una popolazione di 670 allievi, dall’1 marzo al 30 aprile ha raccolto in totale 2.135 chili di carta e cartone di qualità, che corrispondono a 3,19 chili pro-capite; la seconda con l'elaborato Palermo... non buttarla via, se la ami la proteggi!, realizzato dalle classi IV C e IV E che esprime in modo efficace gli obiettivi del progetto.

A sfidarsi ben diciotto scuole del capoluogo, selezionate nella zona nord della città, dove «a breve partirà la raccolta differenziata - ha ricordato il presidente della Rap, Giuseppe Todaro - teniamo moltissimo a sensibilizzare quanti più giovani alla raccolta differenziata, stiamo implementando queste iniziative che sono necessarie per aumentare la cultura ecologista nei ragazzi. Se non aumentiamo la cultura, questa città non so quante speranze possa avere, quanti sforzi possa fare la Rap. Quindi ci siamo dati anche una mission: cominciamo dalle generazioni future e cominciamo a dare loro la cultura».