Medici senza frontiere, un torneo di tennis a Palermo per raccogliere fondi

«Medici senza frontiere - spiega la volontaria Alessandra Scimeca - è un’organizzazione umanitaria internazionale, fondata nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti a Parigi. Il gruppo di Palermo si è costituito ufficialmente nel 2012 ed ha in Maria Cannova la coordinatrice della sezione che conta su volontari fidelizzati e motivati. Non riceviamo contributi da nessuna istituzione pubblica e privata. Contiamo sull’autofinanziamento attraverso l’organizzazione di eventi. I più immediati sono questo torneo di tennis e il festival letterario Una Marina di Libri. Svolgiamo attività di sensibilizzazione portando le testimonianze degli operatori umanitari locali che raccontano le loro esperienze sul campo».

Lo sport a fianco delle associazioni umanitarie. Per la quarta volta un torneo di tennis per sostenere le iniziative di Medici senza frontiere. Slogan della manifestazione: Diamo una mano a chi dà una mano. Dal 5 all’8 giugno i campi in terra rossa del Country di viale dell’Olimpo, a Palermo, ospiteranno una gara amatoriale soltanto di doppio con lo scopo di raccogliere fondi per la causa della associazione.

Ad organizzare il torneo di tennis di doppio è l’appassionato Gaetano Davì, sempre sensibile alle tematiche di Msf. «Questa – spiega - sarà la quarta edizione del torneo che allestisco per sostenere Medici senza frontiere. Lo disputeremo sui campi illuminati del Country e si svolgerà in notturna con inizio alle 20. Numerosi e consistenti i premi in palio per le varie gare. Collaborerà Giovanni Radicello nella gestione e direzione del torneo che avrà una prima fase a gironi senza eliminazione diretta. Siamo già a quota novanta adesioni ed altre ne arriveranno prima dell’inizio della manifestazione. Il ricavato sarà devoluto a Msf per sostenere le attività della organizzazione umanitaria». La scorsa edizione del torneo ha visto sui campi del Tc Palermo 3, la vittoria nel doppio maschile di Antonello Corbo e Giuliano D’Eredità e di Francesco Mazzola e Raffaella Paternostro nel doppio misto.