Affari tuoi: coppia di palermitani ad un passo da 300 mila euro, delusione nel finale

Una coppia palermitana sfiora i 300 mila euro ad Affari tuoi, il programma preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. Il concorrente Marco, dopo 34 puntate, viene scelto per giocare, ad accompagnarlo c'è la moglie Danila. I due sono sposati da 12 anni e hanno due bambini, Chiara e Alessandro.

La partita è caratterizzata da una parità tra pacchi rossi e blu e la coppia rifiuta ogni cifra offerta dal dottore, tenendosi il loro pacco 9, numero scelto perché indicato dalla figlia minore.

La coppia palermitana è arrivata agli ultimi tre pacchi con 500 euro, 300.000 euro e 75.000 euro. Prima dell’ultimo tiro, chiamano il pacco numero 11 e pescano i 300.000 euro. Una delusione, ma ancora c'è la possibilità di vincere 75.000 euro. Il dottore, a quel punto, offre 25.000, ma anche questa offerta viene rifiutata.

Alla fine grande delusione, i due aprono il loro pacco e all'interno ci sono solo 500 euro.

Non sono mancate, come ad ogni occasione, le parole di affetto da parte del conduttore Amadeus nei confronti di Palermo e della Sicilia, per via delle sue origini palermitane.