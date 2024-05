Strage di Capaci, così gli studenti il 23 marceranno verso l'Albero Falcone

Giovedì 23 maggio migliaia di studenti, giovani, lavoratori si muoveranno in corteo per le strade del centro storico a Palermo, in occasione del 32esimo anniversario della strage di Capaci. La manifestazione partirà alle 15 dalla facoltà di Giurisprudenza per concludersi poco prima del minuto di silenzio, previsto per le 17.58. A organizzarla il collettivo Rutelli, il sindacato Regina Margherita, il sindacato Kiyohara-Parlatore, il gruppo studentesco Fa.Se Cannizzaro e il collettivo Vittorio Emanuele II.

«Noi - - dicono gli studenti del collettivo - il 23 maggio del 1992 non eravamo neppure nati. Tuttavia, da figli e figlie di questa città sentiamo la necessità di tenere viva la memoria dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, degli agenti Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, coltivare l’impegno loro e di tutti i caduti nella lotta alla mafia, partecipare attivamente alla liberazione da quest’ultima, che, diversamente da quanto ci viene detto oggi, è ancora lontana. Non possiamo che farlo nel modo più genuino possibile, lontani dalle passerelle e dalla connivenza con le ipocrisie e i silenzi istituzionali. A trentadue anni di distanza dall’esplosione che ha dilaniato l’autostrada che collega Palermo a Mazara del Vallo, tanti restano i punti interrogativi e le zone d’ombra, lontane sono la piena verità e la giustizia».