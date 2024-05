Istruzione, disuguaglianze territoriali e futuro del Sud: a Palermo il Festival dello sviluppo sostenibile

Garantire un’istruzione di qualità e integrare le politiche sociali con la programmazione economica e con le riforme degli assetti amministrativo-istituzionali è indispensabile per promuovere uno sviluppo sostenibile del Mezzogiorno. Sono questi i temi chiave affrontati durante la tappa di Palermo del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, organizzata dall’Alleanza Iialiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) presso il Green Lab di Legambiente nei cantieri culturali alla Zisa, con il contributo di Mediocredito Centrale come tutor, a cui sono intervenuti numerosi rappresentanti di istituzioni, scuola, università, ricerca, imprese e società civile. Con oltre 40 eventi organizzati dalla società civile, la Sicilia nel 2024 è tra le Regioni italiane che hanno promosso il maggior numero di eventi nel calendario del Festival dello sviluppo Sostenibile. L’incontro “Una e (in)divisibile? Scenari per orientarsi nei futuri della scuola”, dedicato al Goal 4 dell’Agenda 2030 dell’Onu “Istruzione di qualità”, ha proposto un’analisi dei diversi contesti scolastici italiani, da cui sono emersi crescenti divari territoriali nell’apprendimento. Il successivo dibattito si è concentrato sulla qualità degli ambienti scolastici in relazione al benessere di studentesse, studenti e docenti, sulla qualità del lavoro didattico, sugli strumenti più adatti per ridurre la dispersione scolastica, sulle competenze di cittadinanza e sul ruolo dell’orientamento. Al centro della discussione, inoltre, le modalità per definire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche in funzione dei Target del Goal 4 dedicati all’istruzione e soprattutto per assicurarne l’attuazione al fine di evitare che l’autonomia differenziata determini aumenti nelle disuguaglianze di opportunità e di risultato, come previsto dal Target 10.3 dell’Agenda 2030

“Il superamento delle disuguaglianze, comprese quelle territoriali, è il principio cardine dell’Agenda 2030 - ha affermato il direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini. - Per questo con l’ASviS verifichiamo attentamente, nel Rapporto Territori, la condizione del nostro Paese, dove purtroppo la situazione continua a peggiorare per molte dimensioni dello sviluppo sostenibile, tra cui l’educazione. Il progetto di legge sull’autonomia differenziata presenta, da questo punto di vista, molti rischi: la possibile devoluzione alle Regioni di oltre 20 materie, tra cui infrastrutture, trasporti e ambiente, se non attentamente monitorata e coordinata, può determinare una frammentazione di cui non abbiamo proprio bisogno. Al contrario, come indicato anche dalla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile adottata dal Governo a settembre, bisogna rafforzare la coerenza delle politiche settoriali e territoriali”. All’evento moderato da Giorgio Mannino, Giornale di Sicilia, sono intervenuti: Pietro Alongi, Assessore del Comune di Palermo; Lucia Bonaffino, dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Salvo D’Acquisto di Bagheria; Francesca Borgonovi, head of skills analysis dell’OCSE; Giorgio Cavadi, già dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; Livia Celardo, ricercatrice nella Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare (Dcsw) dell’Istituto nazionale di statistica (Istat); Maurizio Cellura, delegato dell’Università di Palermo alle attività delle Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) e direttore del Centro di sostenibilità e transizione ecologica dell'Università di Palermo; Margherita Di Stasio, prima ricercatrice di Indire; Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS; Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia; Andrea Ricci, Lead researcher di Isinnova; Lucia Sorce, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Rita Borsellino di Palermo; Gianfranco Viesti, Università di Bari; Alberto Zanardi, Università di Bologna.