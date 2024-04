Luca Zingaretti e Luisa Ranieri tornano in Sicilia, sui social le foto dal molo di Mondello

Il Commissario Montalbano, alias Luca Zingaretti, e la moglie Luisa Ranieri a passeggio per Mondello. I due attori hanno postato su Instagram una foto a pochi passi dal molo della borgata marinara più famosa della costa di Palermo, a pochi passi dalla piazza, in compagnia del loro barboncino bianco, tenuto al guinzaglio da Zingaretti.

Un amore per la Sicilia, quello della coppia di attori, che si perde negli anni. Tanto che per il loro matrimonio hanno scelto il Castello di Donnafugata, nel Ragusano, vicino a Scicli, set principale della serie «Il Commissario Montalbano», nato dalla penna di Andrea Camilleri, che ha regalato a Zingaretti la fama per il grande pubblico con le puntate andate in onda su RaiUno per anni.

Dalla Sicilia orientale a quella occidentale, dove adesso la famiglia Zingaretti-Ranieri ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in compagnia anche delle figlie, come si evince dalle fotografie pubblicate anche dallo stesso Luca sui social (sempre a Mondello). Ma un salto l'hanno fatto anche nel luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, con il video postato dal labirinto del Castello di Donnafugata.