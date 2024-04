Archeologia, natura e sapori della Valle Jato per festeggiare il 25 aprile. Anche quest’anno, in occasione del 79° anniversario della Festa della Liberazione, l’amministrazione comunale di San Cipirello e le associazioni locali organizzano la tradizionale escursione agli scavi di Monte Iato. Nei giorni scorsi il sindaco Vito Cannella e l’assessore comunale al Turismo, Vincenzo La Milia, hanno reso noto il programma del “2° Festival Monte Iato”, che quest’anno non beneficia di finanziamenti regionali. Giovedì sarà possibile visitare gli scavi archeologici di Monte Iato partecipando alla “44° marcialonga”. Ad accogliere visitatori ed escursionisti in piazza Matrice saranno la Pro Loco e l’associazione “Mentor”. Due gli orari previsti per la partenza: alle ore 8 e alle ore 9. Entrambi i gruppi prenderanno parte ad un’escursione gratuita di circa un’ora che prevede l’attraversamento del sentiero naturalistico dei “Militi” che conduce alle mura sud occidentali dell’antica città di Iato. Di qui la visita gratuita agli scavi a cura delle guide del Gruppo Archeologico “Valle dello Jato”.

Per raggiungere il parco archeologico è previsto anche un sevizio di bus navetta al costo di 7 euro, dalle ore 8 alle 11. Partirà da via Roma e raggiungerà l’ingresso del parco, da dove partiranno i bus navetta diretti agli scavi archeologici. L’area d’ingresso del parco potrà essere raggiunta anche in auto fino all’area del parcheggio. Da qui si potrà procedere a piedi o con il bus navetta, il cui biglietto costa 5 euro. Al termine delle visite guidate si farà ritorno in via Roma e a piazza Matrice a San Cipirello, dove dalle ore 12 saranno attivi gli stand enogastronomici con i prodotti tipici locali e l’intrattenimento musicale. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. È previsto invece il pagamento di un ticket per le grigliate e per pranzare ai tavoli allestiti dai diversi esercenti locali.

Alle ore 18 , in piazza Vittorio Veneto, è prevista la cerimonia di commemorazione dei partigiani della valle dello Jato che presero parte alla Resistenza contro il nazifascismo. La manifestazione è organizzata dal circolo Anpi “Portella della Ginestra”.