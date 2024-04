Rifiuti a Palermo, i ragazzi due scuole ripuliscono il centro storico: raccolti 30 sacchi pieni di plastica e vetro

Armati di guantoni e sacchetti, oltre cento studenti sono andati in giro per il centro storico di Palermo per prendersi cura della città. L’iniziativa, nata dall’associazione Retake Palermo, ha coinvolto i ragazzi di due istituti scolastici della città, la scuola Ferrara e l’alberghiero Piazza, nella Ggiornata mondiale della Terra.

«I ragazzi sono stati in giro raccogliendo tutto ciò che hanno incontrato lungo il loro cammino, come bottiglie di plastica, cartacce, cicche di sigaretta - spiega Marco D’Amico, presidente di Retake - dobbiamo prenderci cura della nostra città e oggi (19 aprile) abbiamo voluto dare un segnale forte in una giornata molto importante». Il bottino della mattinata ammonta a circa trenta sacchi di plastica e vetro e dieci bottiglie da due litri piene di cicche di sigaretta.

Pioggia e vento non hanno fermato gli studenti che, muniti degli strumenti necessari, hanno pulito le strade dai rifiuti che ogni giorno affollano i marciapiedi e le aree pedonali della città vecchia. «Abbiamo accolto la pioggia con favore - scherza D’Amico - certo, ci ha creato qualche difficoltà, ma siamo contenti: Palermo ha bisogno della pioggia che finalmente è arrivata».