Nasce la prima oasi in ospedale a Palermo, il Di Cristina diventa più verde

È stata inaugurata la prima oasi in ospedale in collaborazione con il Wwf e l’azienda ospedaliera Di Cristina di Palermo. Il nuovo spazio naturale è stato realizzato all’ospedale Di Cristina. Un’area accessibile e senza barriere, che permetterà di inserire il contatto con la natura nei percorsi riabilitativi dei giovani pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza, e di favorire momenti di tranquillità e socializzazione tra piccoli pazienti e famiglie. Circa 290 metri quadri di area verde con alberi, un microhabitat composto da un giardino per le farfalle, siepi e un piccolo specchio d’acqua, piante aromatiche, un percorso sensoriale, casette nido e mangiatoie per uccelli e hotel per insetti.

Il giardino mediterraneo realizzato con una grande varietà di arbusti tipici della macchia mediterranea si arricchisce di sedute realizzate con tronchetti in legno e pannelli didattici. Il posizionamento di una scatola olfattiva con all’interno delle essenze odorose di fiori e specie officinali invita i bambini a riconoscere con il solo uso dell’olfatto le meraviglie della natura. Questi alcuni elementi della prima Oasi in Ospedale che il Wwf ha realizzato in Italia, grazie a un importante progetto di raccolta fondi lanciato con l’edizione di Urban Nature ‘La Natura si fa Curà, per offrire interventi volti a realizzare vere e proprie oasi in miniatura da regalare alle strutture ospedaliere. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Walter Messina, Commissario straordinario dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, Nicoletta Salviato, referente unità operativa di educazione e promozione della Salute; del maggiore Vincenzo Giordano della guardia di finanza Palermo, Marco Galaverni, direttore Oasi, educazione e attivazione del Wff Italia e i rappresentanti del Wwf Sicilia come il delegato regionale Pietro Ciulla.