Palermo, guarisce dalla leucemia e scrive un brano per l'amico che non c'è più: la storia di Giuseppe Ciulla

Hangover, un brano rap dedicato a un amico che non c’è più’: a scriverlo in sua memoria, è Giuseppe Ciulla, in arte Double G, un ragazzo di 24 anni, palermitano, guarito oltre dieci anni fa dalla leucemia. Il legame con Mattia nasce in corsia, nel 2008, quando i due bimbi di otto anni erano ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei Bambini, un’amicizia cresciuta nei lunghi mesi delle terapie, nelle giornate scandite dalle cure, dalla prova dura della malattia, ma anche da momenti di gioco e da tante risate.

«Eravamo l’uno per l’altro - racconta Giuseppe Ciulla - abbiamo sempre condiviso la stessa camera, adesso che lui non c’è più, lo considero il mio angelo custode». A distanza di tanti anni, Giuseppe ha voluto dedicargli un testo e una canzone, realizzata con il contributo di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie, per onorare la memoria e il ricordo di Mattia, riuscendo anche a contattare i genitori dell’amico che oggi vivono in Svizzera.