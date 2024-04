Pioggia di vincite in Sicilia al 10eLotto, a Palermo un giocatore porta a casa 15 mila euro

Pioggia di vincite in Sicilia nel concorso del 10eLotto di martedì 9 aprile. A Catania, come riporta Agipronews, vinti 15 mila euro grazie a un 7 Doppio Oro, formula che ha portato un'altra vincita da 15 mila euro a Rosolini, in provincia di Siracusa. A Palermo vinti invece 15 mila euro con un 6 Doppio Oro. Nell'ultimo concorso del 10eLotto distribuiti 28,9 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio anno.

Vincita al Lotto a Furci Siculo

Festa grande a Furci Siculo, in provincia di Messina grazie al gioco del Lotto. Nell'estrazione di martedì 9 aprile, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro in seguito ai numeri 35-43-80 sulla ruota di Palermo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro, per un totale di 360 milioni da inizio anno.