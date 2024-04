Addio a Carlo Silvestro, il fotoreporter che fondò la comunità hippy a Terrasini: fu la prima in Italia

Si è spento Carlo Silvestro, giornalista e fotoreporter musicale molto attivo negli Settanta: fu lui, nel 1969, a fondare una comunità hippy a Terrasini, la prima creata in Italia. Silvestro aveva ottantuno anni, in gran parte trascorsi organizzando festival pop e fotografando artisti di grande rilievo. Era nato a Pordenone, ma aveva vissuto in varie città d'Italia. Negli anni trascorsi a Terrasini, la località a trenta chilometri da Palermo entrò nella storia, diventando un punto di riferimento per i «figli dei fiori» che arrivavano da tutte le parti della Penisola, ma anche d'Europa.

La sede era Villa Fassini, splendida dimora nobiliare in stile Liberty che era stata proprietà della famiglia Florio. Una esperienza lontana e rara, ma nitida nei ricordi di chi quegli anni li ha vissuti e aveva voglia di ribadire lì i valori post-settantottini e gli ideali che hanno mosso con vigore quella generazione che lasciò il segno. A ricordare Silvestro è anche Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, che annuncia un'iniziativa che si terrà a breve per far rivivere a tutti l'atmosfera di quei tempi unici.