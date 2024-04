Festa a Palermo per la Giornata della consapevolezza sull’autismo: «Le differenze non sono limiti ma punti di forza»

I sorrisi dei bambini, in uno spazio inclusivo dove le differenze non esistono. Sono stati tanti i giovanissimi i protagonisti all’evento organizzato dalle associazioni Elle Aba Palermo e Spazio Aba Carini, all’interno del Bosco di Tommy di Palermo. Nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, nell’area verde accanto al Velodromo, sono stati invitati tutti i bambini.

Giochi, musica e animazione per tutti, all’insegna del divertimento e dell’inclusione. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, professionisti specializzati in diagnosi e riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo hanno incontrato le famiglie e allo stesso tempo hanno fatto giocare e sorridere i tanti bambini, ognuno con la propria peculiarità.

Obiettivo dell’evento: dimostrare che un mondo inclusivo è possibile e le differenze non sono limiti ma punti di forza e ricchezze per tutti. Un pomeriggio di festa con giochi e laboratori educativi in uno spazio aperto e accogliente, un luogo di socialità e condivisione.

«Una giornata molto importante – spiega Roberta Italiano, analista del comportamento, responsabile dello Spazio Aba Carini - un’occasione per noi per promuovere l’inclusione e anche una maggiore conoscenza di questa condizione, l’autismo, su cui ancora ci sono molti pregiudizi e alcune barriere ancora da abbattere. Questa giornata unisce tante organizzazioni che si occupano di autismo che ogni giorno cercano di radicare una consapevolezza che non deve rimanere solo in chi come noi si occupa di autismo sempre ma in tutta la società».