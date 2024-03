Palermo, l'omelia di Pasqua di Lorefice: «Riscattiamo le nostre città, sempre più sopraffatte da paure e macigni di morte»

«Guerre sempre più irrazionali, anche se qualcuno cerca di convincerci che vi sia una ragione: la guerra è irrazionale. Guerre che sono qui, in casa nostra, come quelle che si stanno consumando in questi giorni». L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice guida i fedeli attraverso il mistero della Resurrezione e nell’omelia della messa pasquale, che si è svolta come ogni anno in Cattedrale, lancia il grido di dolore contro le guerre e le morti che affliggono l’Europa e il mondo.

«L’amore e la mitezza - dice Lorefice - sono gli antidoti all’iniquità prodotta da menti sempre più aride asservite all’idolo del profitto e che inducono interi popoli a migrare pur di tentare di sopravvivere. Barriere mentali, che preparano lager e scavano fosse comuni nei deserti africani, nelle frontiere e nel Mediterraneo».

L'arcivescovo prova a mostrare la luce da seguire: la Resurrezione come nuova energia di cambiamento. «Attraversiamo il buio del presente e non lasciamoci contaminare dal male - ha sottolineato -, Lui ci prende anche in questo giorno e ci consente di sprigionare energie di resurrezione e di riscatto dentro la casa comune e le città in cui viviamo, sempre più sopraffatte da paure e macigni di morte».