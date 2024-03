Palermo, alla Favorita la Parkrun spegne le candeline della trecentesima edizione

La Parkrun del parco della Favorita, a Palermo, spegne le candeline della trecentesima edizione. Ieri mattina, tra l’area della riserva, il prato del Foro Italico e il parco Uditore circa 150 persone hanno partecipato all’ormai tradizionale appuntamento che si svolge ogni sabato mattina: corse e passeggiate all’insegna del bel tempo e della voglia di riscoprire la natura all’interno della propria città, valorizzando i parchi urbani spingendo sempre più i concittadini a riappropriarsi del verde.

La Parkrun prevede un percorso di 5 chilometri, iscrizione gratuita: «L’iniziativa arriva dall’Inghilterra - spiega Claudia Occhipinti, promotrice dell’iniziativa - da Londra, più precisamente, presso Bushy park nel 2004, fondata da Paul Sinton-Hewit che ha ricevuto un riconoscimento importante in Inghilterra per i suoi servizi allo sport di base. La parkrun di Favorita - prosegue Occhipinti - è nata nel mese di novembre di 6 anni fa e si svolge ogni sabato puntualmente grazie all'impegno dei suoi volontari. Si tratta di un evento inclusivo perché coinvolge tutti, ciascuno partecipa come vuole: correndo, camminando o con il cane. È un'iniziativa che aiuta mantenersi in forma e ad instaurare buone relazioni sociali».