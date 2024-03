Palermo, una vita per la musica: Gaspare Perricone vola in cielo con la sua chitarra

Il mondo della musica perde Gaspare Perricone, maestro di chitarra e tastiere nel famoso gruppo delle Cozze a Palermo e presidente del circolo Fontarò Arci. È andato via prematuramente lasciando dolore e sconforto.

La notizia sta facendo il giro dei social e gli amici lo ricordano con affetti, come Davide Ciani, che scrive di lui come: «una persona che ho stimato tanto, con cui ho avuto il piacere di condividere i miei primi passi da insegnante e music coach all'interno del Fontarò. La nostra città perde una persona vera, sincera nel suo amore per la musica come pochi». Roberto Sansone ricorda i momenti trascorsi insieme: «In tema di accordi raramente eravamo concordi ma, al momento di suonare, ognuno metteva quello indicato dall'altro. Anni di ‘disaccordi’ ma sempre e solo per la musica per tutto il resto la certezza di poter contare l'uno su l'altro. Mi manchi già ora e so che questo avverrà in altri mille momenti. Ciao cuci’». Monica Faja, invece lo ricorda così: «Premuroso, generoso, sensibile, hai creato un luogo dove Musica e Teatro trovano uno spazio per potersi esprimere. Ci hai lasciato troppo presto, carissimo Gaspare… ti abbraccio ovunque tu sia!».