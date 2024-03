Musica e sport, Festa di primavera all'Istituto dei ciechi di Palermo

Musica, sport e tanto divertimento. Una festa vera e propria quella organizzata all'Istituto dei ciechi di Palermo per dare il benvenuto alla primavera. Bambini, ragazzi, atleti professionisti e dilettanti, hanno trascorso tutti insieme una mattina sotto il sole al Parco dei Suoni, all'interno dell'istituto Florio- Salamone.

Tante le attività che hanno permesso a piccoli e grandi di conoscere e provare le diverse discipline sportive: basket, calcio, tiro con l'arco, atletica, pallavolo, taekwondo e novità di quest'anno, il blind tennis, variante per non vedenti del tennis che si differenzia da quest'ultimo per alcuni aspetti, a cominciare dalla pallina che, oltre ad avere un sonaglio, è più grande rispetto a quella tradizionale: nove centimetri di diametro anziché cinque.

«Per movimentare ancora di più il parco – spiega Tommaso Di Gesaro, presidente dell’Istituto dei ciechi - abbiamo pensato di organizzare una festa nel giorno di inizio di ogni stagione. Oggi celebriamo la primavera. L'obiettivo è sempre quello di promuovere lo sport non solo per i non vedenti ma per tutti, in uno spirito di inclusione e partecipazione. Tanti ragazzi oggi stanno provando a cimentarsi in diverse attività sportive e magari alcuni di loro scopriranno un mondo nuovo che li farà sicuramente stare bene. Questo tipo di attività rappresenta per i nostri utenti un’occasione di crescita personale e un’opportunità di socializzazione e di confronto con il mondo che li circonda».