Palermo aderisce ad Earth Hour, Piazza Pretoria e Palazzo delle Aquile al buio per un'ora contro i cambiamenti climatici

Palermo aderisce ad «Earth Hour» e sabato 23 marzo la facciata di Palazzo delle Aquile e l'illuminazione di piazza Pretoria verranno spente simbolicamente per un'ora, dalle 20.30 alle 21.30. La città partecipa in questo modo all'Ora della Terra, evento mondiale a sostegno e celebrazione del pianeta organizzato dal Wwf e giunto alla sua diciottesima edizione, il cui obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza, attraverso lo spegnimento di monumenti e luoghi simbolici in tutto il mondo, sulle sfide ambientali per cercare di contrastare il cambiamento climatico, sulla necessità di ridurre le emissioni inquinanti e di invertire la perdita di biodiversità. L'adesione alla manifestazione è stata decisa dal sindaco Roberto Lagalla e, su sua richiesta, gli operatori di Amg Energia spegneranno simbolicamente nella piazza simbolo di Palermo, dove resterà al buio anche la fontana.

«Palermo unisce così la sua voce a quella delle altre città d'Italia e del mondo - dice il sindaco - e risponde all'appello lanciato per salvare il nostro pianeta, fronteggiando l'emergenza climatica e supportando la transizione energetica per un futuro sostenibile. Spegnere uno dei luoghi più conosciuti che identificano la città è un gesto simbolico per lanciare un messaggio di sensibilizzazione e di consapevolezza su temi di grande attualità ed è un modo per invitare tutti a dare un contributo alla tutela del pianeta nella vita di ogni giorno, con azioni e buone pratiche rispettose dell'ambiente».