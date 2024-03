Università di Palermo, è morta la professoressa Miranda Cuffaro: «La ricorderemo per la sua grande dedizione»

Si è spenta a 73 anni la professoressa Miranda Cuffaro, ordinaria di Statistica economica dell’Università degli Studi di Palermo. La notizia della sua morte ha profondamente colpito colleghi e amici, che la descrivono come una donna dalle grandi doti umane e professionali. In queste ore in tanti condividono il proprio dolore sui social per la sua scomparsa. C'è anche il messaggio dell'ateneo: «L'Università degli studi di Palermo - scrivono - esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa della professoressa Cuffaro. Studiosa stimata e mentore per tanti ricercatori, lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua generosità d’animo, la sua intelligenza, la sua dedizione alla didattica e alla ricerca e la più profonda lealtà nelle relazioni umane».

La docente ha iniziato la sua attività di ricerca nel 1976, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, alla Facoltà di Economia. All’inizio degli anni Ottanta ha trascorso un periodo di studio nel Department of Business and Economics dell'Università del Texas (Austin). Studiosa di Statistica economica, nel 1981 è sta confermata nel ruolo di ricercatore, nel 1992 ha assunto il ruolo di professore associato alll’Università di Palermo, e nel 2002 è stata la prima donna ordinario di Statistica economica dell’ateneo palermitano.