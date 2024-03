Palermo, le uova di Pasqua Aslti in vendita per combattere i tumori dell'infanzia: ecco le date

Torna l’ appuntamento con A Pasqua scegli la solidarietà di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, a Palermo per due domeniche consecutive: il 17 e il 24 marzo a Palermo, dalle 10 alle 18, (nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini).

«Anche quest’anno la solidarietà contribuirà a potenziare i nostri progetti - sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - punteremo come sempre all’accoglienza e all’assistenza per i bambini e le famiglie che incontreremo nell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico. I contributi dei cittadini sosterranno anche le case per ospitare bimbi e famiglie durante le terapie ospedaliere, i servizi della navetta per il loro trasporto al Civico e per l’acquisto di tutto ciò che sostenga la mission della nostra associazione, riassunta nello slogan “in ospedale come a casa». Le uova e le colombe pasquali di Aslti saranno presenti anche il 17 a Castelbuono, il 23 e il 24 a Cefalù e Marineo, sempre il 23 a Monreale.