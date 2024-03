Tra le pizze più buone in Germania c'è quella di un palermitano: «Riconoscimento che ricevo grazie ai miei clienti»

«Sono felice di annunciare che le mie due attività commerciali, ristorante-pizzeria Romantica a Dusseldorf siano state votate dai clienti tra le migliori d'Europa». A dirlo è Salvatore Rattoballi, Totò per gli amici di Palermo, città dalla quale partì ventuno anni fa, per lavorare in Germania. Il risultato emerge da un sondaggio del portale di case vacanze Holidu, secondo il quale quattro città tedesche sono entrate nella top 20 per la pizza più buona. Tra queste c'è proprio Dusseldurf, che si posiziona al quindicesimo posto con tre ristoranti, compreso quello del siciliano.

Le recensioni degli ospiti su Google (a gennaio 2024) sono servite come base per l'indagine: sono stati presi in considerazione tutti i locali con una valutazione di almeno 4,5 stelle. E così, l'attività commerciale di Salvatore Rattoballi, che è già stata premiata da Tripadvisor come la migliore pizzeria tedesca, riceve 4,5 stelle con 2.143 recensioni che evidenziano la bontà del cibo e la cortesia del personale, descrivendo un'esperienza di alto livello.