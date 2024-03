Palermo, giovane adotta un gatto anziano e la sua storia diventa un documentario

Sebastiano Anello, un giovane di Palermo dal cuore generoso, ha compiuto un gesto di amore, dirigendosi al gattile Ediga «per adottare un compagno peloso che aveva bisogno di tanto affetto», come lo definisce lui stesso in una nota stampa

Immerso nel desiderio di condividere il suo amore e la sua casa con una creatura bisognosa, Sebastiano Anello ha sentito un richiamo speciale nel cuore per i felini dopo la perdita del suo primo gatto, Oscar, vissuto con lui per 17 anni. Dopo 3 anni da questo lutto, ha sentito un richiamo speciale nel suo cuore per un altro felino. Sin dai primi istanti, il giovane è stato catturato dall'affetto incondizionato di un gatto che sembrava aspettare solo di essere amato. «Il desiderio di avere un compagno peloso era forte in me - dice Sebastiano - ma ancora più forte era il desiderio di dare amore e conforto a un essere vivente che ne aveva bisogno. In questi 3 anni ho cercato quell’amore puro e sincero nelle persone, che purtroppo non sanno dare come sanno darlo gli animali».