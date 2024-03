I palermitani Christian Carapezza e Deborah Serina protagonisti su Rai Due nel programma di Nek

L'illusionista Christian Carapezza palermitano e sua moglie Deborah Serina saranno protagonisti questa sera su Rai Due in prima serata, nel programma condotto da Nek, dalla Strada al Palco, in onda dalle 21.15. Si tratta di un talent show dedicato a cantanti, musicisti e artisti di strada che si esibiscono e si raccontano per conquistare il premio di miglior artista di strada d'Italia. La coppia palermitana sarà impegnata in un numero di fachirismo, e per l'occasione sono stati coinvolti anche i due ospiti fissi del programma, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che hanno collaborato e partecipato con molto entusiasmo. Riusciranno Carapezza e la moglie ad andare in finale? Il verdetto arriverà solo alla fine del programma: in due passano subito al turno successivo, poi ci sarà un ripescaggio.

Carapezza, 48 anni, non ha bisogno di presentazioni. Illusionista Estremo tra i più apprezzati e amati in Italia e all’estero,a utore e protagonista dei suoi spettacoli, come il Danger Show, spettacolo internazionale unico nel suo genere, per piccoli e adulti di illusionismo estremo, fachirismo, escapologia, magia, show coi serpenti e altri rettili, grandi illusioni da palco.