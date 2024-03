Palermo, nasce un Giardino dei Giusti alla scuola De Amicis della Noce

Il Giardino sensoriale e l'Atelier pergola, istituiti alcuni mesi fa dall’Istituto comprensivo De Amicis–Leonardo da Vinci, presso la sede di via Rosso di San Secondo, nel quartiere noce di Palermo, stanno per diventare Giardino dei Giusti, aderendo al network Gariwo. L’appuntamento per la cerimonia di inaugurazione è fissato per mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 15.00. La cerimonia è aperta al pubblico.

Come primo «giusto» verrà onorato un uomo della contemporaneità: il comandante Carlo Giarratana, che nel 2019, con il suo peschereccio, ha salvato 50 migranti con un barcone alla deriva nelle acque del Canale di Sicilia.

La testimonianza del comandante

«Non ci siamo tirati indietro. È normale - raccontò allora Giarratano - per chi è in mare aiutarsi. Noi marinai, di fronte a queste cose non abbiamo dubbi: se c’è gente in pericolo, in mare, la salviamo, senza chiederci da dove arrivi. Abbiamo fatto solo ciò che era giusto fare. I migranti ci hanno salutato portandosi la mano sul cuore. La soddisfazione principale è questa, che qualcuno ti porterà nel cuore». In queste parole del comandante, spiega una nota, «la motivazione che ha indotto ad onorarlo quale esempio vivente per i giovani, sulla consapevolezza di saper fare la scelta giusta nel momento della scelta».