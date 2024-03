A «C'è Posta per Te» la lite tra genitori e figlio di Ficarazzi, pace fatta dopo nove anni

A C’è Posta per Te, in onda ieri sera su Canale 5, la storia di una famiglia di Ficarazzi. A scrivere sono Maria e Tommaso: non sentono il figlio da 9 anni, dopo un brutto litigio. Tutto nasce da Debora, la donna della quale si è innamorata il figlio e che non piace alla madre.

Le prime liti iniziano nel 2007, quando i due comunicano che hanno intenzione di sposarsi. Dopo una serie di richieste, vengono dapprima interrotti i rapporti tra i consuoceri. Nel 2016, Debora rimane incinta. Maria e Tommaso decidono di accantonare tutto, ma le cose non migliorano, anche a causa del carattere forte della madre (come ribadirà poi in studio).

Nel 2014, muore la mamma di Debora. I consuoceri non sanno come comportarsi, decidono così di chiamare un parente per sapere cosa avrebbero dovuto fare ma il parente dice loro che sarebbero stati cacciati via. Non vanno al funerale e i rapporti si rompono di nuovo, e si deteriorano ulteriormente per il mancato invito al battesimo della nipote. Poi Maria e Tommaso vendono la storica pasticceria di famiglia, senza dirlo al figlio, che accusa i genitori di questo e di averlo licenziato in passato. «Ma il tfr lo ha preteso tutto», accusa l'agguerrita madre. «Quello che hanno raccontato è falso -dice Agostino - Senza di loro la mia vita è più tranquilla».