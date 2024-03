Palermo dedicherà una targa ad Emanuela Sansone, uccisa a 17 anni dalla mafia nel 1896

Palermo dedica una targa alla memoria di Emanuela Sansone. La cerimonia di scopertura venerdì 8 marzo, alle 16, in via Sampolo, 20. Saranno presenti il sindaco Roberto Lagalla e i rappresentanti delle associazioni (Centro Impastato - No mafia Memorial, Udi Palermo, Museo Sociale Danisinni), che da oltre un anno hanno lanciato il progetto Per ricordare Emanuela Sansone, volto a far conoscere un esempio importante di ribellione alla mafia.

ll 27 dicembre del 1896, in quel punto di Palermo, vennero sparati colpi di fucile contro Giuseppa Di Sano, rimasta ferita, che hanno colpito, uccidendola, la figlia Emanuela Sansone. Aveva 17 anni. L’attentato sarebbe stato opera di mafiosi che sospettavano che la madre li avesse denunciati per fabbricazione di banconote false. La madre della vittima ha collaborato con la giustizia.