Poesie, disegni, articoli: la pace vista dagli studenti di Palermo

Poesie, disegni, articoli e chi più ne ha più ne metta. Questa l’idea del Rotary per tutti gli istituti scolastici della città. Progetto che verrà presentato giovedì mattina al San Mattia ai Crociferi a partire dalle 10 in punto. I ragazzi delle varie scuole, infatti, per oltre un mese hanno preparato dei lavori per mettere in campo la loro idea di «pace» e l’hanno fatto nei modi che hanno ritenuto più opportuno. L’obiettivo è quello di utilizzare tutti questi materiali per creare un vero e proprio manifesto della pace che poi verrà mandato a tutte le persone più influenti del mondo.

E così, questi messaggi arriveranno alla mail del Papa o in quella di Bill Gates e ancora nella posta elettronica del presidente degli Stat Uniti, come in quella del premier italiano. Verrà mandato questo lavoro in modo da ricordare loro quanto sia importante una politica globale volta alla pace, in ogni sua sfaccettatura.