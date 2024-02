«Conoscere i giovani per costruire il futuro», il progetto di Fondazione Tarantelli e Cisl Scuola approda a Carini

Aprire una finestra sull’universo giovanile partendo dall’ascoltare e raccogliere le idee, i sogni, le aspirazioni dei giovani sui banchi di scuola. È questo l’obiettivo del progetto di ricerca «Conoscere i giovani per costruire il futuro», realizzato dalla Fondazione Tarantelli insieme alla Cisl Scuola, che ha già coinvolto gli studenti di varie scuole italiane e che domani, 27 febbraio, dalle ore nove, farà tappa all’istituto Ugo Mursia di Carini. Con il progetto si intende dare voce alle istanze dei giovani, rendendoli coprotagonisti del percorso di costruzione del presente e del futuro.

Gli strumenti individuati sono in questionario di indagine e momenti di ascolto e confronto, nell’ottica, come sottolinea la Cisl Scuola, «di porre al centro l’ascolto delle nuove generazioni, offrendo loro l’opportunità di espressione delle proprie opinioni e idee». Saranno presenti Sara Barberotti, responsabile del progetto per la Fondazione Tarantelli, Francesca Bellia, segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia e Vito Cassata, segretario generale della Cisl Scuola Palermo Trapani.