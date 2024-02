Termini Imerese, nasce l'Academy di Meccatronica: 100 studenti tra robot e software

«Grazie a questo progetto formativo è possibile esplorare molteplici aspetti della trasformazione digitale con l’obiettivo di promuovere idee e approcci metodologici che permettano ai giovani di sviluppare abilità e capacità necessarie per crescere nella quarta rivoluzione industriale, a partire dalle Stem fino ad arrivare alla programmazione e manutenzione di robot «, spiega Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica Valley.

Nasce l’Academy del Polo Meccatronica Valley a Termini Imerese. Per quattro mesi cento studenti dell’istituto Stenio saranno impegnati nelle aule e nei laboratori dell’incubatore per una full immersion nel mondo dell’alta tecnologia. Il percorso di formazione è frutto della collaborazione tra l’Istituto scolastico, che si avvale di un progetto finanziato dal Pnrr, e il Polo Meccatronica Valley che sta mettendo a disposizione il centro servizi finanziato dal Custer Sicilia del dipartimento Attività produttive della Regione siciliana. Stamani (24 febbraio) si è svolta la prima sessione dell’Academy: 4.0 human & technology learning Factory.

Agli studenti saranno fornite le competenze fondamentali sulle Stem con particolare focus sulla meccatronica, sull’automazione industriale e sulla loro evoluzione verso l’industria 4.0. «Il luogo perfetto per imparare a condurre le linee di produzione automatiche, interagendo con le logiche di controllo e con i software di gestione e monitoraggio della produzione, sviluppare competenze per la gestione e la risoluzione dei problemi degli attuali sistemi di automazione - aggiunge Mineo - Il progetto propone un approccio didattico innovativo basato sui principi dell’educazione non formale presso il quale è possibile vivere un’esperienza interessante e interattiva».

Lo spazio d’officina prevede un’area esclusivamente dedicata alle attività didattiche di oltre 100 metri quadri, dove gli studenti potranno assistere alle attività svolte dai mentor esperti in totale sicurezza.

Nella foto l'ingresso del polo Meccatronica di Termini Imerese