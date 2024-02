Il Parco delle Madonie protegge cinque rare specie vegetali

Un altro importante risultato per il Parco delle Madonie: cinque specie vegetali rarissime presenti nell'area Parco che rischiavano l'estinzione, verranno protette. Emblematico il caso di una delle cinque specie individuate nel progetto, l'ultimo esemplare noto al mondo di Cavolaccio verde dei Nebrodi (Adenostyles alpina subs nebrodensis), individuato nell'area di Petralia Sottana, e sopravvissuto perché abbarbicato su uno sperone roccioso non raggiungibile da cinghiali e daini. L' incontrollato proliferare degli ungulati ha devastato la biodiversità del Parco. Saranno protette anche due Ginestre (Genista demarcoi e Genista madoniensis Raimondo), una pianta di Sorbo (Sorbus aucuparia subs praemorsa) mentre per il rarissimo Abies Nebrodensis, di cui sopravvivono appena 30 esemplari nel vallone Madonna degli Angeli sul versante polizzano dell’Anfiteatro della Quacella, oggetto anche di altri progetti di conservazione in corso, si tenterà di impiantare esemplari provenienti dal vivaio di Polizzi Generosa in altri siti. Tesori naturali che vanno accuratamente custoditi nel giardino spontaneo della bellezza madonita. Per la conservazione delle specie, verranno prelevati piccolissimi frammenti di foglie ai fini dell’ottenimento dei tessuti necessari all’avvio della micropropagazione in vitro per l’ottenimento di piantine da mettere a dimora in ambiente protetto da reimpiantare in situ, operando un salvataggio in extremis.