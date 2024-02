Palermo, Giornata del braille alla scuola Antonio Ugo: «Strumento per una cultura accessibile a tutti»

Nella Giornata nazionale del braille all’istituto comprensivo Antonio Ugo di Palermo, l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti della sezione territoriale ha organizzato un incontro per gli studenti delle classi medie. I ragazzi si sono confrontati con docenti esperti del braille e giovani che con le loro testimonianze di vita hanno spiegato l’importanza dello studio e degli strumenti che rendono la cultura accessibile a tutti. Il braille, infatti, non è solo un codice di scrittura e lettura per le persone non vedenti che utilizza i sei puntini in rilievo per rappresentare alfabeti, numeri e simboli ma il superamento di limiti e barriere.

«E’ una giornata dedicata all’inclusione – spiega il dirigente scolastico Riccardo Ganazzoli – e la presenza dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti oggi qui con i miei studenti è motivo di vanto». Il presidente dell’Uici Palermo, Tommaso Di Gesaro, sottolinea che ogni anno viene scelta una scuola diversa per la campagna di sensibilizzazione. «Oggi siamo qui e celebriamo questa giornata – dice Di Gesaro – insieme ai ragazzi. Parliamo del braille al quale va tutta la nostra riconoscenza ma riusciamo a creare anche momenti di socializzazione e di inclusione senza differenze tra i ragazzi normodotati e diversamente abili». Agli studenti ha parlato Giovanna Virga, psicologa dell’istituto dei ciechi Florio-Salamone e l’insegnante Franca Secci. «Spieghiamo ai ragazzi che il braille ha concesso a noi non vedenti di entrare nel mondo della cultura – dicono Virga e Secci -. Sebbene oggi esistano gli smartphone, i tablet, il computer, il braille continua ad essere uno strumento fondamentale e attuale e deve essere sempre il primo».