Palermo, è morta Caterina Zizzo: da tanti anni era la titolare del pub vicino al Conservatorio

Lutto nel mondo dell'imprenditoria a Palermo: è morta Caterina Zizzo, titolare del pub che portava il suo nome, in via Squarcialupo, vicino al Conservatorio del capoluogo. Luogo di ritrovo di tanti ragazzi, Caterina, 56 anni, ha visto entrare nel suo locale tante generazioni. Tra un cocktail e una bottiglia di birra, dispensava consigli ai suoi clienti. Una donna molto conosciuta e amata che accoglieva la clientela sempre con il sorriso. «Andiamo da Caterina» era la parola d'ordine dei clienti più affezionati, come se si andasse a casa di un'amica

Ad annunciare il decesso è stato il marito, attraverso un post su Facebook: «Purtroppo questa mattina è venuta a mancare la mia adorata moglie Caterina. I funerali si terranno domani giovedì 22 febbraio. Informeremo su luogo e orario».

Incredulità tra i clienti e gli amici e, diffusa la notizia, in tanti hanno voluto testimoniare affetto e vicinanza alla famiglia. «Sentite condoglianze a te e famiglia, abbiamo trascorso l'infanzia a scuola, sempre dolce umile e buona Riposa in pace cara Caterina», ha scritto sui social Marina Guarino. E ancora, «Non ci posso credere!!!!!!! Caterina quanti bei ricordi nel suo locale indelebili nel cuore…Che la terra le sia lieve», ha scritto Clara Federico.